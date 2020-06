Di Maio: "Non dimenticheremo il popolo svizzero per l'aiuto durante l'emergenza Coronavirus"

16 giugno 2020 a

"Non dimenticheremo il popolo svizzero per l'aiuto durante l'emergenza". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli esteri durante la conferenza stampa con il suo omologo Ingazio Cassis. "La mia gratitudine di cuore - ha sottolineato Di Maio - va al consiglio federale e al popolo svizzero per gli aiuti all'Italia nei giorni più bui della pandemia. Non lo dimenticheremo". "Grazie al positivo contenimento della pandemia da entrambi i lati della frontiera - ha aggiunto Di Maio - ora ogni blocco è rimosso. Coordinamento, sincronia, standard condivisi ci hanno consentito di minimizzare i disagi".

"In questa difficile situazione la frontiera non è mai stata chiusa completamente, ringrazio l'Italia. Le merci sono continuamente passate e non era scontato", ha aggiunto Cassis.