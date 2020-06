Coronavirus, nessun nuovo focolaio a Firenze. Donna positiva, ma negativi i test agli operatori sanitari

16 giugno 2020 a

Non c'è un nuovo allarme Coronavirus a Firenze. Nella giornata di ieri, 15 giugno, nella struttura sanitaria delle Oblate, una paziente, già nota come caso Covid pregresso, era risultata positiva dopo che per due volte il tampone aveva confermato la negatività. L'Asl Toscana centro adesso fa sapere che i pazienti e gli operatori sanitari che erano entrati in contatto con la donna sono stati sottoposti al test sierologico e sono risultati tutti negativi. La clinica non è stata chiusa e dall'azienda sanitaria fanno sapere che si è trattato di un solo caso e che è stata "avviata un'indagine epidemiologica tra ospiti e operatori" e già i risultati dei prelievi venosi effettuati su tutti quelli che lavorano o sono ricoverati nella struttura hanno dato risultato negativo; tutta la clinica è stata sanificata ma per ora non sono stati ammessi nuovi pazienti.