E' morto il giornalista Vittorio Zucconi

E' morto all'età di 74 anni Vittorio Zucconi, giornalista e scrittore. L'annuncio è stato dato sul sito di Repubblica, testata con cui ha lavorato per decenni. Zucconi, modenese di nascita, si è spento a Washington, dove viveva, dopo una lunga malattia. Nella sua lunga carriera, dopo gli inizi a La Notte di Milano, è stato corrispondente da Bruxelles e da Washington per la Stampa, da Parigi per la Repubblica, da Mosca per il Corriere della sera, dal Giappone di nuovo per la Stampa. Nel 1985 si era definitivamente trasferito a Washington come editorialista dagli Stati Uniti della Repubblica. Del quotidiano è stato anche direttore dell'edizione web dal giorno della pubblicazione al 2015. Ha diretto anche Radio Capital.