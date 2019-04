Nuova perturbazione, il tempo del week end

Una nuova perturbazione ha raggiunto parte d'Italia. Secondo gli esperti di 3B meteo il fronte sfilerà in giornata verso est dando luogo a piogge e temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto sulle aree a nord del Po, con neve sulle Alpi dai 1600/1700m, ma anche con tendenza a schiarite verso sera al Nordovest. "L'instabilità coinvolgerà in giornata gran parte del centro con piogge sparse e qualche temporale in estensione dal Tirreno all'Adriatico e fenomeni che in serata sconfineranno ad alta Campania e alta Puglia, mentre le schiarite conquisteranno la Sardegna". Il sito specializzato ha fatto le previsioni anche per il week end.

METEO SABATO La perturbazione tenderà ad indebolirsi nella sua traslazione verso l'Europa orientale e il tempo tornerà temporaneamente a migliorare su gran parte della Penisola, salvo residui rovesci sul Triveneto e al mattino su nordest Sicilia, bassa Calabria e Puglia centro-meridionale. Entro fine giornata, tuttavia, una goccia fredda proveniente dal Mare del Nord si addosserà all'arco alpino, per poi generare nelle 24 ore successive un minimo di pressione sull'Italia.

METEO DOMENICA Ne conseguiranno nuovi rovesci nel corso della notte al Nordest, specie tra Veneto e Friuli dove potranno assumere carattere temporalesco, e qualche fenomeno sui confini alpini centro-occidentali con neve dai 1100/1200m. In giornata l'instabilità coinvolgerà est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con fenomeni anche temporaleschi, in estensione tra pomeriggio e sera alle regioni centrali, segnatamente quelle adriatiche. Saltati o poco coinvolti Nordovest, Sardegna e centrali tirreniche. Qualche fenomeni in arrivo inoltre in Campania e sull'alta Puglia, tempo più stabile sul resto del Sud.