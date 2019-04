Meteo, arriva la burrasca di Pasquetta

Dopo il caldo di Pasqua, il tempo si guasta a Pasquetta. Gli esperti di 3B meteo prevedono sull'Italia venti molto forti e nubi. "Arriveranno anche le piogge ma saranno proprio i venti a caratterizzare l'aspetto più significativo del peggioramento perché saranno forti a tratti anche burrascosi, capaci di provocare mareggiate e disagi", spiegano.

"I venti saranno forti un po' su tutta la Penisola. I settori più esposti saranno quelli più occidentali, Mar Ligure, Mar di Corsica, Mar di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno centro meridionale. Qui - questa la previsione - si potranno toccare anche raffiche fino a 100km/h con onde alte fino a 5 metri e oltre e possibili mareggiare lungo le coste esposte, altrove venti compresi tra 40 e 70km/h. In serata avremo venti forti anche sullo Ionio e lungo l'Adriatico con raffiche fino a 80/km/h. Il vento soffierà forte anche sulla terraferma, in particolare al Centro-sud con raffiche oltre i 70 km/h in Appennino, su Sicilia, Calabria Ionica e sulla Puglia".

Anche la pioggia, dicevamo. Secondo il sito 3B meteo le "prime piogge in forma sporadica potranno già interessare qualche settore fin dal mattino, per esempio il basso Piemonte, l'Appennino Emiliano e l'estremo sud ma i fenomeni più diffusi sono attesi tra il pomeriggio e la sera. Il fronte risalirà gradualmente interessando dapprima il meridione e poi via via anche le regioni centrali, il Nord sarà coinvolto più verso fine giornata. Assieme alle piogge avremo anche abbondante caduta di sabbia del deserto con la tipica colorazione rossastra", concludono gli esperti.