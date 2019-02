Palazzo in fiamme a Parigi: 8 morti e 30 feriti, fermata una donna

Otto morti e 30 feriti, di cui uno grave, in un incendio che ha distrutto un edificio in un ricco quartiere di Parigi. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nel rogo avvenuto nel 16esimo arrondissement della capitale francese sono rimasti feriti anche tre pompieri. "Il bilancio potrebbe ancora aumentare perché l'incendio è ancora in corso al settimo e ottavo piano" del palazzo, ha dichiarato il portavoce del comandante dei vigili del fuoco, il capitano Clement Cognon, ad AFP nella mattinata di martedì 5 febbriao. Ancora sconosciute le cause che hanno innescato il rogo, descritto dai pompieri come "incredibilmente violento".

Alcuni abitanti si sono arrampicati sui tetti vicini per sfuggire al fumo e alle fiamme e hanno dovuto essere soccorsi dai vigili del fuoco. Due palazzi adiacenti sono stati evacuati per precauzione.

Per ciò che riguarda le indagini, è stata fermata una donna, che risiede nel palazzo distrutto dalle fiamme.