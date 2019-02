L'uomo sexy? Secondo le donne contano gli occhi

Sono gli occhi la parte del corpo più sexy in un uomo: a dirlo è il 48% delle italiane, in un sondaggio condotto da Aristofonte.com, il portale dedicato alle ragazze in cerca di uomini più maturi. Secondo un campione di 2 mila ragazze di età compresa tra i 18 e i 32 anni intervistate, le donne si dichiarano più attratte da uno sguardo magnetico piuttosto che da un fisico atletico.



Dopo gli occhi, viene considerato un'arma di seduzione maschile anche il fondoschiena che risulta essere la parte del corpo più sensuale per il 20% delle ragazze. Seguono poi nelle preferenze del gentil sesso, quasi a pari merito, la bocca (10%) e le spalle (8%) e poi le mani (5%).



A preferire gli occhi sono soprattutto le donne del Sud (60%) e quelle del Nord (55%), mentre per la maggior parte delle ragazze del Centro Italia (42%) la parte più irresistibile in un potenziale partner è il fondoschiena. Le ragazze del Centro Italia sono più sensibili al fascino del fisico e in un uomo prediligono quindi le spalle (18%).



"Soprattutto al primo incontro l'aspetto fisico è fondamentale. É l'unico elemento che -almeno all'inizio- riesce a scatenare attrazione oppure no" spiegano i responsabili di Aristofonte.com. Ma per conquistare nella maggior parte dei casi, secondo gli esperti, non serve avere una bellezza canonica. Ad attrarre sono soprattutto la capacità di esprimere se stessi, i modi di fare, il saper valorizzare il proprio lato sensuale. La stragrande maggioranza delle intervistate (93%) dichiara infatti di preferire nel medio e lungo termine un uomo affascinate ad un partner considerato solo esteticamente bello.



Ma cosa intendono le donne per affascinante? Solo un esiguo 7% asserisce che anche nel medio e lungo termine il fascino di un uomo sia direttamente collegato alla sua bellezza esteriore. Il 38% ritiene invece che il fascino risieda nell'uomo che ostenta sicurezza in se stesso, il 35% considera affascinante l'uomo che riesca ad essere galante ed il 20% l'uomo capace di essere misterioso. «Ed è proprio per questi motivi che le ragazze più giovani si sentono attratte dall'uomo maturo. Non cercano un padre, ma qualcuno che dia loro sicurezza e che sappia essere galante ed anche un tantino misterioso» commentano i responsabili di Aristofonte.com.