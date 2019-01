Facebook punta a integrare WhatsApp, Instagram e Messenger entro il 2020

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, prevede di integrare i servizi di messaggistica della rete sociale, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, affermando il suo controllo sulle divisioni estese della società in un momento in cui la sua attività "è stata martoriata da scandali". Lo scrive il New York Times sottolineando che finora Zuckerber aveva sempre puntato a tenere distinti i singoli prodotti. La mossa richiede a migliaia di dipendenti di Facebook di riconfigurare il funzionamento di WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger ai loro livelli più elementari. Mentre tutti e tre i servizi continueranno a funzionare come app ’stand-alonè, la loro infrastruttura di messaggistica sottostante sarà unificata, hanno detto le fonti ascoltate dal Nyt. Facebook è ancora nelle prime fasi del lavoro e prevede di completarlo entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2020.