WhatsApp contro le fake news: ecco cosa non si potrà più fare

Limitare da venti a cinque il numero di volte che un utente può inoltrare un singolo messaggio. È questa la strategia che sta adottando WhatsApp per combattere la diffusione di fake news sulla piattaforma. L’aggiornamento delle regole dell’app è stato annunciato in un evento a Giacarta, in Indonesia. "Stiamo imponendo un limite di cinque messaggi in tutto il mondo", ha dichiarato Victoria Grand, vicepresidente per le politiche e le comunicazioni di WhatsApp. L’azienda di proprietà di Facebook aveva già introdotto la politica in India sei mesi fa in seguito ai linciaggi di massa attribuiti a false notizie diffuse tramite il servizio. Secondo quanto riportato dalla stampa indiana che cita un blog aziendale, la società ha preso la sua decisione dopo aver "attentamente" valutato i risultati del test semestrale nel paese. "Il limite ha ridotto significativamente i messaggi inoltrati in tutto il mondo", spiega il blog. Ora la nuova policy diventa globale.