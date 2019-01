Sbarcati a Malta i 49 migranti di Sea Eye e Sea Watch

I 49 migranti delle navi Sea Watch e Sea Eye sono sbarcati a Malta nel primo pomeriggio di mercoledì 98 gennaio. Lo riferisce il Times of Malta. Uomini, donne e bambini, rimasti a bordo delle navi umanitarie per 19 giorni, sono apparsi, riferisce il quotidiano, "stanchi ma felici". I migranti sono giunti a La Valletta a bordo di un’imbarcazione della Marina maltese e sono saliti su dei bus per raggiungere un centro di accoglienza. In base all’accordo raggiunto per risolvere la situazione, dopo lo sbarco a Malta verranno ripartiti in otto Paesi Ue fra cui l’Italia: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo, Olanda e appunto Italia.