Morto Andrea Pinketts: una vita vissuta come in un romanzo

La sua vita è stata come i suoi libri: sopra le righe, irriverente, fantasiosa, ironica, fluviale, romantica e ad alto tasso etilico. Andrea Pinketts, morto nella sua Milano giovedì a 57 anni dopo una malattia durata un anno, attraverso la città dove era nato e cresciuto ha raccontato se stesso, tanto da creare un alter-ego protagonista dei suoi primi romanzi: Lazzaro Santandrea. Nelle avventure di questo investigatore bohémien, amante delle donne ma legatissimo alla madre con cui viveva, della vita notturna e dell’alcool, non è difficile riconoscere Andrea Giovanni Pinchetti, il vero nome di Pinketts. Scriveva al bar, in particolare a Le Trottoir, nella sede storica di corso Garibaldi e poi in piazza XXIV Maggio, che era per lui lo studio e l’osservatorio per raccontare l’umanità varia della Milano notturna, dove tutto può accadere. Lì non era difficile incontrarlo con la sua faccia da attore, le sue giacche sgargianti, l’inseparabile sigaro e una birra un mano.