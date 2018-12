Le Marianne a seno nudo davanti alla polizia francese - Le foto

Non solo gilet gialli nel quinto sabato di protesta in Francia - il 15 dicembre - per le difficili condizioni economiche in cui versa il Paese del presidente Macron. Stavolta sono scese in strada anche alcune ragazze a seno nudo, vestite da Marianne, rappresentazione allegorica della Repubblica Francese e dei suoi tre valori: Liberté, Égalité, Fraternité.