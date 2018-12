X Factor, ecco il vincitore

Sognava una folla saltare all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Il desiderio di Anastasio è diventato realtà: è lui il vincitore di X Factor 12.

In un talent che storicamente premia il bel canto e nel quale le cover la fanno da padrone, un paroliere straordinario senza particolari doti canore asfalta la concorrenza andando dritto per la sua strada. Puntata dopo puntata, riscrivendo grandi classici italiani e stranieri, è riuscito ad avvicinare al rap generazioni che non se ne erano mai interessate. E il fiume di parole di Anastasio fa da contraltare al silenzio assordante dell'inizio della puntata. Un minuto dedicato alla tragedia di Corinaldo.