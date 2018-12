Ecco chi è Marcin Patrzalek, vincitore di Tu si que vales 2018

Il vincitore dell'edizione 2018 di Tu si que vales, Marcin Patrzalek, ha 18 anni ed è polacco. Ha iniziato giovanissimo a suonare la chitarra, grazie al padre che lo ha iscritto ad un corso. E' stato amore a prima vista e da quel momento il ragazzo si è dedicato completamente allo studio dello strumento. Ha già pubblicato il suo primo album che si chiama "Hush" e contiene dieci tracce. E' lui stesso il compositore dei brani, suoi anche due arrangiamenti e altrettanti remix. Inizialmente si è fatto notare su Youtube con una cover di Toxicity, pezzo dei System of a Down con cui ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni così come poi è accaduto per tutti i video postati su Youtube. Marcin aveva già vinto nella sua terra natale, la Polonia, il talent show Must Be The Music Poland. Suona la chitarra acustica, classica, flamenco e jazz, e produce anche musica elettronica, che studia da solo. Marcin ha sottolineato che utilizzerà i 100 mila euro del premio per continuare a studiare chitarra in America. Ha vinto Tu si que vales ottenendo il 54% dei voti. Stretto tra Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni ha ringraziato il pubblico in studio e i telespettatori con ripetuti inchini. "Sono molto felice - ha detto - Vorrei parlare molto in italiano, ma non posso...".

Guarda il video dell'esibizione nella finale