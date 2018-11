Forte terremoto in Alaska. Si spaccano le strade

Un forte terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l’Alaska alle 18.29 (ora italiana) del 30 novembre. Immagini diffuse online mostrano strade con parti sprofondate e edifici con i muri crepati. Secondo l’istituto sismologico Usgs, il sisma ha colpito a 13 chilometri da Anchorage, a 41 chilometri di profondità, ed è stato seguito da repliche per vari minuti. Inizialmente le autorità hanno lanciato un allarme tsunami, poi rientrato. Panico tra i residenti dell'area coinvolta, anche se per il momento non si segnalano vittime.