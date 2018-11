Trono di Spade, arriva l'ultima stagione. Tutte le indiscrezioni

L'inverno sta arrivando. E con esso la battaglia decisiva, quella contro gli Estranei. Tornerà nel 2019 l'ottava ed ultima stagione dell'epica serie fantasy Game of Thrones, il Trono di Spade, vero e proprio fenomeno televisivo. E' stata la tv americana Hbo ad annunciare i sei episodi che dovrebbero chiudere la serie e che sono ovviamente attesissimi dai fans di tutto il mondo, assetati di conoscere il destino di Jon Snow (nella foto) e di tutti gli altri personaggi.

Come sempre pochissimi i particolari resi noti dalla Hbo che abilmente gioca a far crescere l'attesa. La Hbo per ora fa sapere che David Benioff e DB Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik saranno i registi della nuova stagione. Gli scrittori, invece, sono David Benioff e DB Weiss, Bryan Cogman e Dave Hill. I produttori esecutivi David Benioff, DB Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger e Bernadette Caulfield. Infine i produttori co-esecutivi che sono Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis e George RR Martin.