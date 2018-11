Fine di una coppia storica: il ricco manager e la showgirl si dicono addio. Le foto del loro amore

E' finito l'amore fra Marco Tronchetti Provera (70 anni) e Afef Jnifen (55 anni). L'amministratore delegato di Pirelli e la showgirl si separano. I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l'istanza di separazione ai primi di novembre al Tribunale di Milano. Il giudice Anna Cattaneo, presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l'udienza in cui il manager e l'ex modella e presentatrice televisiva dovranno sottoscrivere l'accordo sui termini della separazione che sarebbe stato già trovato dalla coppia.