Salvini risponde alla Isoardi: "Qualcuno aveva altre priorità"

«Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità». Così su Instagram il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta la fine della sua relazione con Elisa Isoardi. E lo fa postando una sua foto dopo la giornata in Ghana