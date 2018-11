Belen monta il cavallo bianco: e il web va in tilt

Ecco la foto che il 5 novembre 2018 ha mandato in visibilio i fan e letteralmente in tilt per numero di contatti il web. L'ha postata la stessa Belen Rodriguez. La modella si mostra, in costume da bagno, su un cavallo bianco, in una spiaggia bagnata dalle onde.

E l'immagine - accompagnata anche da un altro scatto, sempre in costume ma in un deserto, si commenta da se...

Lo scatto fa seguito ad altre foto (clicca qui per vederle) che nei giorni scorsi avevano già fatto il pieno di contatti.

Questo invece il video che ha fatto impazzire Instagram: sempre lei, stesso cavallo.