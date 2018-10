Crollo del ponte Morandi: il sindaco Bucci commissario per la ricostruzione

A 51 giorni dal drammatico crollo a Genova del ponte Morandi, è stato finalmente sciolto il nodo legato alla nomina del commissario per la ricostruzione. Sarà il sindaco Marco Bucci. A dare l'annuncio, nella mattinata del 4 ottobre, è stato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Questa mattina il Presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La regione ha già risposto con parere favorevole", ha scritto il presidente della Liguria su Twitter