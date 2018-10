Salvini: "Via a 10.000 assunzioni nelle forze dell'ordine"

"Un miliardo di euro per dare il via a 10mila nuove assunzioni di giovani uomini e giovani donne nelle forze dell'ordine". Lo ha annunciato nella serata del 3 ottobre 2018 il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, descrivendo i contenuti del Def ai giornalisti.

Fonti della Lega hanno spiegato all'Adnkronos che "nella prossima manovra ci saranno anche le risorse per un piano straordinario di assunzioni delle forze dell’ordine. Un impegno preso e accettato da tutto il governo".

«Ci tengo a sottolinearne tre degli impegni presi con gli italiani e che saranno in questa manovra: il superamento della legge Fornero, che vedrà la possibilità, non l’obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alla vigliacca riforma Fornero, senza alcuna penalizzazione» ha quindi detto Salvini. «Il secondo è la flat tax, un’aliquota fiscale fissa al 15% per le partite Iva - aggiunge - e per quel che concerne il mio ministero, un piano di assunzioni straordinario di donne e uomini per garantire più sicurezza nelle strade del nostro Paese». Per il segretario leghista «sono 3 aspetti che ci tenevo a sottolineare delle misure che sono in questa bella e coraggiosa manovra», conclude.