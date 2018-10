Terremoto e tsunami: salgono a 1.200 i morti in Indonesia

Si scava senza sosta in Indonesia nel tentativo di trovare ancora sopravvissuti sotto le macerie lasciate da terremoto e tsunami che venerdì 28 settembre 2018 hanno colpito la regione di Sulawesi. Sarebbero oltre 1.200 i morti, secondo una delle principali ong locali, Aksi Cepat Tanggap. L’ultimo bilancio ufficiale del governo, invece, conferma 844 morti e oltre 59mila sfollati. Ma si tratta in ogni caso di cifre destinate a salire, dal momento che molte zone isolate non sono state ancora raggiunte dai soccorritori e dalle macerie potrebbero emergere altri corpi. Gli occhi sono puntati in queste ore sull’hotel Roa-Roa a Palu: nonostante siano passati diversi giorni dal sisma, due persone sono state estratte vive dalle macerie dell’albergo, ma i soccorritori lottano contro il tempo perché si teme che sotto i detriti ci possano essere fino a 60 persone. I soccorsi sono resi difficili dalla mancanza di attrezzature e dalle difficoltà di comunicazione sull’isola: le frane hanno tagliato i principali collegamenti stradali e l’aereoporto di Palu è rimasto danneggiato. Palu e Dongala sono i centri più colpiti dallo tsunami seguito al forte sisma di magnitudo 7.5 di venerdì. Mentre si cercano ancora sopravvissuti, i volontari hanno cominciato a seppellire i corpi già estratti in grandi fosse comuni. In particolare a Poboya, nelle colline sopra Palu, dovrebbero essere interrati circa 1.300 cadaveri. Fra le zone più colpite, il sobborgo di Petobo, a sud di Palu: solo qui secondo le stime del governo potrebbero essere 700 i morti, con molte delle 1.747 case distrutte.

Migliaia le persone che hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti: secondo una stima dell’Onu sono 191mila, fra cui 46mila bambini e 14mila anziani, molti al di fuori delle zone urbane più facilmente raggiungibili. Le autorità hanno dichiarato uno stato di emergenza di 14 giorni e il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha autorizzato ad accettare gli aiuti internazionali di ong e agenzie umanitarie. Medici senza frontiere si è attivata e ha inviato sul posto un team di dottori, logisti ed esperti di igiene e potabilizzazione dell’acqua. Intanto scatta anche il problema sciacallaggio: diversi negozi sono stati saccheggiati dalla popolazione in difficoltà per reperire beni di prima necessità, come cibo, acqua e carburante, e la polizia non è intervenuta. A seguito del disastro, fa sapere il ministero della Giustizia indonesiano, circa 1.200 detenuti sono scappati da tre carceri. «Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal terremoto. Questa è sicuramente una questione di vita o di morte per i prigionieri», ha spiegato Sri Puguh Utami, funzionario del ministero.