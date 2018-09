Atti sessuali su un bambino di 9 anni: arrestato autista di scuolabus

Atti sessuali su minore, violenza sessuale su minore e maltrattamenti: per queste ipotesi di reato è finito agli arresti domiciliari un uomo di 30 anni, in servizio come accompagnatore sugli scuolabus, residente in un comune della provincia di Pisa, accusato di avere abusato sessualmente di un bambino di 9 anni. A darne notizia, venerdì 28 settembre, il quotidiano "Il Tirreno". Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Pisa, sono iniziate alcuni mesi fa in seguito alla denuncia presentata dai genitori del bimbo, allarmati dal comportamento del loro figlio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la famiglia del piccolo, di origine straniera, ha affidato in più occasioni il figlio al 30enne, diventato loro amico.