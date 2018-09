Sospetta le corna, marito geloso massacra rivale con un complice

Marito geloso massacra il rivale insieme ad un complice. Mazza da golf e tubo usati come armi. Un raid in piena regola. Tutto è cominciato con dei messaggi sul cellulare della consorte, che non sono affatto piaciuti al coniuge. Così ha deciso di passare alle vie di fatto. E' successo in una palestra di Monte San Savino in provincia di Arezzo lo scorso febbraio e adesso è arrivata la sentenza lampo: 4 anni e 8 mesi la pena stabilita dal giudice di Arezzo Piergiorgio Ponticelli per il marito e il complice. Erano accusati di lesioni aggravate dall'uso delle armi (74 giorni di prognosi) e violenza privata. Pena esemplare, dato che il pm aveva chiesto 3 anni. Processo con rito abbreviato nel quale il trentenne aretino picchiato, parte civile, ha ottenuto un risarcimento provvisionale di 10 mila euro. A suo dire tra lui, istruttore nella palestra, e la donna, collega, non c'era alcuna tresca, solo un rapporto di amicizia e condivisione per l'attività comune.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 28 SETTEMBRE