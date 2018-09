Scossa di terremoto M4.2 in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata alle ore 7.24 del 28 settembre 2018 nel mar Tirreno, di fronte alle Coste della Calabria, nello specchio di mare tra Palmi e Gioia Tauro.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e ha avuto un ipocentro a 11 chilometri di profondità.

Il sisma è stato chiaramente avvertito in varie zone della Calabria e della Sicilia nord orientale e in particolare nei Comuni di Sant’Eufemia, Sinopoli, San Procopio, Amantea, Cosenza, Catanzaro, Paola, Messina, Milazzo, Saponara, Cittanova, Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova, Villa San Giovanni, Cessaniti.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.