Crolla viadotto: Calcutta come Genova, un morto, feriti e auto sepolte

In India una tragedia analoga a quella del ponte Morandi di Genova. Il 4 settembre 2018 il ponte Majerhat di Calcutta è crollato travolgendo, come riferisce il Times of India, numerosi veicoli.

Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 16 feriti.

I numero sembrano destinati ad aggravarsi visto che diversi veicoli, compreso un bus, sono ancora intrappolati sotto le macerie. Alle operazioni di soccorso sta partecipando anche l’esercito.

La polizia, riferisce sempre il Times of India, ha specificato che i 16 feriti sono stati trasportati in due diversi ospedali. «Apriremo un’inchiesta sul crollo del ponte e scopriremo di cause. Le operazioni di soccorso saranno rapide», ha detto in un comunicato la premier del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee.