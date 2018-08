Esplosione sul vulcano dello Stromboli: ecco le immagini dell'Ingv

escursione finisce in strage

Ritrovati vivi tre escursionisti della tragedia del Pollino

Sono stati ritrovati vivi i tre dispersi dopo l’ondata di piena che ha attraversato il torrente Raganello nel parco del Pollino a Civita di Castrovillari in provincia di Cosenza. I tre si trovavano in un’altra zona a Colle dell’Impiso, in provincia di Potenza (Basilicata). Il bilancio delle vittime, confermato dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, è di 10 morti. La bambina di nove ...