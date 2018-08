Una notte di terremoti: forte scossa in Emilia, repliche in Molise

Quella del 21 agosto 2018 è stata una notte di paura per molti italiani a causa di nuove scosse di terremoto avvenute in Emilia Romagna e Molise.

La più forte - riferisce l'Ingv - di magnitudo 3.9 con epicentro a 3 chilometri a nord di Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia. La scossa è avvenuta alle ore 2.33 ed è stata chiaramente avvertita in tutta l'Emilia e anche in molte zone di Lombardia, Veneto e alta Toscana. L'ipocentro è stato localizzato a circa 9 chilometri di profondità.

Non si segnalano danni né a persone né a cose, ma in alcune località la gente è comunque scesa in strada presa dal panico.

Altre scosse anche nel Molise dove continua uno sciame sismico in provincia di Campobasso. Le più forti alle ore 20.32 del 19 agosto 2018 (magnitudo 3.1, con epicentro a Latino) e, qualche ora dopo, alle 00.17 del 20 agosto 2018, di magnitudo 3.2 con epicentro a Montecilfone.

In Molise, da gennaio, sono già 200 le scosse registrate.