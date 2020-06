Razzismo, via i cioccolati “moretti” dai supermercati Migros: "Decisione dopo l'attuale dibattito"

L'onda lunga del movimento anti-razzista sta toccando anche i prodotti alimentari. Tanto che la catena svizzera di supermercati Migros (con punti vendita anche in Francia) reagisce alle proteste togliendo immediatamente dai propri scaffali, anche quelli virtuali, i cioccolati chiamati "moretti" (in tedesco "Mohrenkoepfe", teste di moro). "Abbiamo deciso di togliere il prodotto dal nostro assortimento. L'attuale dibattito in corso ci ha spinti a rivalutare la situazione. Ci è chiaro che anche la nostra decisione creerà discussioni", ha twittato la stessa Migros. Già nel 2017 il nome del dolcetto a base di albume d'uovo, cialda e cioccolato era finito al centro delle polemiche: nel 2017 una petizione chiedeva un nuovo nome, ma il produttore rimase fermo alla denominazione storica.