Incredibile grandinata su Nembro: il paese flagellato dal Coronavirus sommerso da un manto bianco. Il video

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, in particolare le zone di Como, Lecco, Milano e Bergamo, ha provocato allagamenti e problemi nella circolazione. Nel Bergamasco in particolare si sono registrati eccezionali grandinate, in particolare nelle cittadine di Alzano Lombardo e Nembro, dove le strade sono state coperte da un manto bianco alto fino a trenta centimetri. I forti temporali hanno fatto scattare l’allarme esondazione a Milano, rientrato solo in serata dopo che è spiovuto, con il Seveso che è rimasto sotto controllo (clicca qui).