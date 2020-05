Esonda il Seveso a Milano, il video della rabbia di Rocco Tanica bloccato nel sottopassaggio allagato

Jesolo prepara le spiagge: "Ma servono anche i turisti stranieri"

Roma, 15 mag. (askanews) - Lettini e ombrelloni distanziati, pulizia e igiene potenziate. Gli stabilimenti balneari si preparano, sperando di inaugurare quanto prima la stagione già in ritardo rispetto agli anni passati. Ma le indicazioni nazionali per le aperture in sicurezza a prova di contagio da coronavirus non sono ancora arrivate, così come le ordinanze regionali. In Veneto però si lavora ...