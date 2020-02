Coronavirus, ecco l'animale che avrebbe trasmesso il virus: il pangolino, l'ingoia sassi

di Pietro Paolo Savini

All'inizio sono stati i serpenti, ma ora i sospetti si spostano su un altro animale. A trasmettere all'uomo il coronavirus potrebbe essere stato un animale selvatico: il pangolino.

Ne dà notizia l'HuffPost, che riferisce che "a puntare l’indice su questo piccolo mammifero simile a un formichiere e minacciato di estinzione, nonché vittima di traffici illeciti, è la ricerca condotta in Cina da Shen Yongyi e Xiao Lihua, entrambi della South China Agricultural University (Scau) di Guangzhou".

In particolare il pangolino potrebbe aver ricevuto il ceppo iniziale del virus dai pipistrelli, presumibilmente mangiati. Poi il virus, in alcuni esemplari di pangolino avrebbe subito una forte mutazione, quella che lo ha fatto diventare pericoloso anche per l'uomo. L’ipotesi sembra plausibile, “ma la cautela è d’obbligo perché la ricerca non è stata ancora pubblicata”, rileva la rivista Nature sul suo sito.

Restano, poi, i dubbi su come il pangolino abbia poi trasmesso il virus all'uomo.

I pangolini, conosciuti anche come formichieri squamosi, sono gli unici mammiferi viventi a rappresentare l'ordine dei Folidoti. Sono totalmente privi di denti e hanno l'abitudine di ingoiare sassi.

"Questi animali - ricorda Wikipedia - hanno il corpo ricoperto da squame cornee costituite di cheratina che, sovrapponendosi l'una all'altra, formano una sorta di "corazza a piastre". Solo il ventre, la parte interna delle zampe, il muso e le parti laterali del capo sono scoperti. La corazza è costruita in modo da permettere all'animale di appallottolarsi se spaventato. Le scaglie sono affilate e possono essere usate (in particolare quelle della coda) come armi. I piccoli pangolini possiedono scaglie morbide, che si induriscono quando l'animale matura".

Il pelo è presente nelle zone libere dalle scaglie e nelle specie asiatiche anche negli interstizi tra le scaglie. Ha una lingua particolarmente lunga. La taglia dei pangolini varia da specie a specie, ed è compresa tra i 30 e i 100 centimetri di lunghezza. Per la sua particolare costituzione fatta a squame da alcune popolazioni asiatiche e africane è soprannominato anche come l' "animale carciofo".

"Gli artigli anteriori dei pangolini, usati principalmente dall'animale per scavare - continua Wikipedia - , sono estremamente lunghi e costituiscono un impedimento quando l'animale cammina sul terreno. La coda è lunga e in alcune specie prensile e serve anche da contrappeso per il corpo appesantito dalla corazza. Gli occhi sono piccoli e solo le specie asiatiche hanno orecchi esterni. La vista e l'udito deboli sono compensati da un olfatto sviluppatissimo".

Le specie attuali vivono nelle zone tropicali dell'Asia meridionale e del sudest e dell'Africa subsahariana. Un tempo l'ordine era molto più diffuso: sono stati rinvenuti fossili di pangolini sia in Europa che in America settentrionale.