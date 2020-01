Il loro nome ufficiale è “Paccheri del Papa” ma se vi piace di più e vi sembra più amichevole va bene chiamarli anche i “Paccheri i Francesco”.



L’importante è comunque che "date dei paccheri ai vostri bambini e dite: questi sono i paccheri del Papa". La fantasia partenopea non ha davvero confini. E non li ha soprattutto in cucina, dove i napoletani sono da sempre maestri.

Così a presentare il nuovo piatto con un sorriso sono i proprietari del ristorante napoletano Januarius che sulla loro pagina Facebook postano una foto con il primo, dedicato all’episodio dello "schiaffo" del pontefice strattonato da una fedele.

Si tratta, scrivono sul post in cui aggiungono di essere stati aiutati dai creativi di EssereQui, di «paccheri artigianali di Camporeale, burrata di Andria Igp, polpo verace, gamberoni», «ovviamente argentini» e «pomodoro giallo corbarino».Nella foto compaiono i paccheri con la dicitura “Paccheri del Papa”.