Conto alla rovescia per le celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi (Forlimpopoli 1820 – Firenze 1911)). Artusi, autore di quello che forse è ancora oggi il libro italiano di cucina più venduto nel nostro Paese, appassionato di letteratura e gastronomia, scrisse “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, pubblicato nel 1891 “pei tipi dell’editore Landi“. Prima edizione: 1.000 copie. Il l libro in breve ebbe un travolgente successo: in vent’anni Artusi stesso ne curò 15 edizioni; nel 1931 le edizioni erano giunte a quota 32 e l'”Artusi” (ormai veniva chiamato con il nome del suo autore) in breve divenne uno dei libri più letti dagli italiani, insieme a “I promessi sposi” e “Pinocchio“. Il volume, che tuttora conta un grande numero di edizioni e una vastissima diffusione, raccoglie 790 ricette, dai brodi ai liquori, passando attraverso minestre, antipasti (anzi “principii”), secondi e dolci. L’approccio è didattico (“con questo manuale pratico – scrive Artusi – basta si sappia tenere un mestolo in mano”), le ricette sono accompagnate da riflessioni e aneddoti dell’autore, che scrive con uno stile arguto. “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” costituì un vero e proprio spartiacque nella cultura gastronomica dell’epoca. All’ Artusi va il merito di aver dato dignità a quel “mosaico” di tradizioni regionali, di averlo per la prima volta pienamente valorizzato ai fini di una tradizione gastronomica “nazionale”.