Terremoti nel Sannio, l'esperto: "Fenomeno con forza energetica maggiore"

di Pietro Paolo Savini

Dopo le nuove scosse di terremoto di oggi c'è grande apprensione nel Sannio e anche nell'Irpinia perché il terremoto si era già fatto sentire con forza nei giorni scorsi. L'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) che già si era fatto sentire dopo le prime scosse (clicca qui per leggere l'analisi fatta da Ingv) non si è nuovamente pronunciato, ma arrivano invece le prime valutazioni di un espertoì, raccolte dall'agenzia di stampa Adnkronos.

«Si è ripetuto quello sciame sismico di qualche settimana fa con delle modalità energetiche maggiori. Il vero problema è che di fatto non abbiamo una sismicità storica di questa zona che può essere interpretata in vari modi perché non abbiamo dei riferimenti specifici. Quello che sappiamo è che ci sono delle strutture che sono attive, trascorrenti, che conosciamo perché ci sono delle evidenze in superficie. Detto questo, dobbiamo essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza anche facendo noi privati quelle azioni per mitigare la vulnerabilità dei nostri edifici». Lo ha dichiarato all’Adnkronos Francesco Maria Guadagno, docente di geologia applicata presso l’Università degli Studi del Sannio.

«Bisogna applicare il piano di protezione civile - ha spiegato -, ognuno deve sapere cosa fare in caso di emergenza. Questo è un punto delicato, non si possono richiedere azioni solo alle amministrazioni, dobbiamo essere tutti quanti partecipi al governo di un momento che potrebbe essere molto delicato. È chiaro che non ci sono i presupposti per un evento sismico perché non abbiamo modo di prevedere, ma, nell’evenienza, dobbiamo essere tutti consapevoli di quello che facciamo».

Dopo le prime scosse a pronunciarsi sul fenomeno c'era stato il professor Enzo Mantovani, docente di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena, secondo le quali potrebbe esserci un'influenza delle scosse in corso in Albania sulle regioni del Sud Italia, in particolare proprio sull'area dell'Appennino meridionale tra Irpinia e provincia di Benevento (clicca qui per leggere l'allarme lanciato dal professor Mantovani) .

La valutazione del professor Mantovani si pasa su una sua teoria che è già stata illustrata chiaramente da tempo in un video (clicca qui per vederlo), un video che indica anche le zone d'Italia più a rischio di nuovi terremoti e spiega il perché.

In un altro video, invece, il professor Mantovani spiega l'origine dei terremoti in Italia e nel Mediterraneo e spiega come i movimenti tellurici hanno dato all'Italia la caratteristica forma a stivale (clicca qui per vederlo) .