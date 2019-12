Nasce in Umbria una pasticceria per cani: ecco dove

La notizia arriva dall'agenzia umbra Avinews. A Perugia è stata inaugurata Bauty: una pasticceria per cani con centro estetico.

L’idea è senza dubbio simpatica e originale: dare anche a chi possiede cani di piccola taglia la possibilità di prendersi cura del proprio corpo in tutta tranquillità, affidando il proprio amico a quattro zampe a una struttura che lo coccolerà per tutto il tempo necessario. "Questo - spiega Avinews - il format alla base di Bauty, il centro estetico con pasticceria per cani inaugurato a Perugia, in via XX settembre 148/c, sabato 15 dicembre 2019". Presente al taglio del nastro, assieme allo staff e agli amici di Bauty, anche l’assessore comunale al commercio di Perugia, Clara Pastorelli.

“Siamo molto felici di questa nuova apertura – ha commentato Pastorelli – in una delle principali strade di Perugia. Molto interessante, soprattutto, il format, unico in Italia, molto sensibile agli animali da affezione ormai, nella società di oggi, considerati parte integrante della famiglia”.

“Abbiamo voluto dare un servizio a 360 gradi – ha dichiarato il titolare Carlo Ortolani – per coccolare qualsiasi tipo di cliente, anche peloso a 4 zampe. Inoltre, i prodotti che offriamo sono tutti di elevata qualità”.

Il centro estetico, di 90 metri quadrati, servizi per animali di depilazione laser, lpg massaggio endodermico, pressoterapia, drenaggio linfatico, smalto semipermanente, depilazione, massaggi, trattamenti viso-corpo e pedicure.

Nel locale a fianco, la pasticceria per cani, oltre a dolcetti di ogni tipo, sono presenti accessori quali guinzagli, felpe, profumi e shampoo, e l’animale potrà ricevere le attenzioni dovute all’interno di un box in vetro completamente igienizzato.

"Ad ogni cliente peloso - conclude Avinews - verrà dato un kit di benvenuto composto da traversina, ciotola per bere, snack e giochi. In più sarà effettuata loro la pulizia di orecchie, occhi, zampe e unghie, ed il cane sarà pettinato e profumato".