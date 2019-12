La casa va a fuoco: cane sveglia e salva i padroni

C'è chi dice che il cane sia il migliore amico dell'uomo. E chi può dire il contrario dopo quanto accaduto in piena notte in una villetta?

La casa è andata a fuoco, presumibilmente per un corto circuito, e proprio un cane, Sammy, ha permesso a cinque persone, i suoi padroni, a fuggire e a mettersi in salvo.

Sammy si è accorto delle fiamme e ha cominciato ad abbagliare per svegliarli. Tutti infatti stavano dormendo e - riferiscono i vigili del fuoco - se il cane non li avesse avvisati difficilmente sarebbero riusciti a mettersi in salvo perché le fiamme si sono propagate rapidamente proprio nelle camere da letto.

Il fatto è accaduto negli Stati Uniti, nella cittadina di Savannah e viene riportato da numerosi media americani e britannici.

Gallowers.com riferisce che "il cane Sammy ha avvisato le cinque persone dell'incendio" abbaiando ripetutamente. "Il suo abbaiare - scrive Gallowers.com - ha svegliato i suoi proprietari, il che ha permesso alle cinque persone all'interno di fuggire in salvo. Purtroppo, due gatti e un altro cane non sono stati in grado di uscire e non sono sopravvissuti al fuoco".

"I nosti pompieri hanno provato a rianimare gi animali ma non sono stati in grado di farli riprendere", hanno poi spiegato i funzionari dei vigili del fuoco in una dichiarazione.

Secondo i pompieri le fiamme si sarebbero sprigionate da un congelatore il cui impianto elettrico si è surriscaldato per un improvviso malfunzionamento.

La casa era sprovvista di rilevatori di fumo e le fiamme dalla cucina si sono propagate anche al secondo piano della villetta dove dormivano i cinque componenti della famiglia proprietaria di Sammy.