Juventus, i tifosi bocciano il logo natalizio del club. Bufera sui social: "Sembrano le calze delle befana".

Non è piaciuto alla maggior parte dei tifosi bianconeri il cambio di logo, a tema natalizio, operato sui canali social della società del presidente Andrea Agnelli. Nelle migliaia di commenti che si sono succedute al cambio di grafica in concomitanza con l'avvio del periodo del Natale, non sono mancati commenti polemici, ironici e, in qualche caso, irriverenti. Come uno che ha scritto: "Sembrano le calze della befana". In tanti, tuttavia, si sono detti ancora poco convinti dal nuovo logo stilizzato, presentato ormai due anni fa, invocando un ritorno allo stemma tradizionale della Juventus.



