Erba alta in città, il Comune assolda due asinelli: Lucignolo e Mozzetta

Per risolvere il problema dell'erba alta nel centro urbano e lungo le aree verdi delle strade di periferia, a Roma qualcuno in passato aveva proposto di assoldare greggi di pecore, ma l'idea - che aveva anche destato ilarità tra gli scettici - era rimasta lettera morta. A Vejano, invece, in provincia di Viterbo, si è passati ai fatti e, invece, delle pecore si sono assoldati... due asini: Lucignolo e Mozzetta.

Con l'intento dichiarato di voler rendere più bello ed efficiente il paese, la giunta comunale di Vejano ha infatti dato il suo assenso all’iniziativa promossa dall’Associazione"'Il Buttero di Vejano", che ha offerto la propria collaborazione per interventi mirati di manutenzione e sfalcio del verde all’interno del borgo storico mettendo a disposizione del Comune i due asinelli per i quali ora si sono aperte le porte del borgo per avviare l'opera di pulizia.

Lucignolo e Mozzetta sono quindi liberi di poter mangiare tutta l'erba che trovano in giro per il paese e attorno alle mura.

A Vejano c'è grande soddisfazione perché l’utilizzo di questi animali è ritenuto meno inquinante di eventuali pesticidi ed erbicidi. Per giunta il loro lavoro - al contrario di falciatrici e tagliaerba - non è neppure rumoroso. E sono in tanti ad approvare quello che è ritenuto un "nuovo e sostenibile approccio ai temi della cura della comunità e del rispetto dell’ambiente".