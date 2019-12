"Ecco il fidanzato di Maria Elena Boschi", ma lui smentisce e chiama la sua donna

Dagospia, il popolare sito web di Roberto D'Agostino, sostiene che il misterioso fidanzato di Maria Elena Boschi "è (o è stato - si legge nel sito - il sindaco di Sorbolo e Mezzani (Parma) il baldo Nicola Cesari, eletto con il Pd e passato con il nuovo partito di Renzi".

L'indiscrezione è stata pubblicata dopo che "Chi" aveva pubblicato la dichiarazione di Maria Elena Boschi che rivelava una "storia importante" vissuta "senza che se nessuno se ne accorgesse". "Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi" aveva dichiarato la Boschi.

Ma Dagospia ha accettato la sfida e ha scandagliato le sue fonti tirando fuori il nome di Nicola Cesari (nella foto qui sotto). Ma la versione del sindaco del Parmense non è fatta attendere.

"Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi. Albareto, Borgotaro...E posso dimostrarlo con tutti i permessi pagati. Peccato a volte aver pagato il permesso senza averne trovati". Ha scritto Nicola Cesari su Facebook.

E il 3 dicembre 2019, intervistato in diretta radio da "Un giorno da pecora", ha ribadito la sua smentita: "Sono fidanzato e dopo che è apparsa la notizia su Dagospia ho dovuto subito chiamare la mia fidanzata per dirle: ti lascio prima io, prima che lo fai tu... Poi le ho spiegato che è una notizia non vera".

"Quel che è certo - scrive comunque nelle cronache web di Parma il sito de La Repubblica - è la vicinanza politica, dato che entrambi sono da sempre fedeli sostenitori di Matteo Renzi prima nel Pd e adesso in Italia Viva".

Poi, alle 15.21, anche l'Adkronos ha pubblicato un lancio sull'intervento di Nicola Cesari a "Un giorno da pecora". Eccone il testo:

"Non sono il fidanzato di Maria Elena Boschi". Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo-Mezzani, a Un giorno da pecora interviene così per smentire il gossip che lo accosta a Maria Elena Boschi. "Dagospia prende anche dei granchi, questo è il classico esempio", dice Cesari. La scorsa settimana, Boschi in un'intervista ha rivelato di aver vissuto una storia importante lontano dai riflettori. "Lei ha parlato di un personaggio non pubblico, io fin quando sarò sindaco un minimo di pubblicità l'avrò".



Ieri, Cesari ha pubblicato una foto con la sua compagna. "Sono fidanzato con una splendida ragazza da 3 anni. Conosco Maria Elena Boschi, sabato scorso ero su un palco con Matteo Renzi. Sono stato alla Leopolda. Queste chiacchiere servono solo a creare confusione. Io sono iscritto a Italia Viva, forse avranno pensato di accostarmi alla Boschi. Non c'è mai stato niente? Assolutamente no", aggiunge. "Come ha reagito la mia fidanzata alla notizia? L'ho chiamata... Io la amo... Messaggi di amici invidiosi? Questa cosa ha creato più danni del governo precedente...".