Nascondeva maxi petardi in officina, arrestato carrozziere

Si chiama Rambo 31-k. E' un potentissimo esplosivo che può essere venduto soltanto ai professionisti per gli spettacoli pirotecnici. E' stato sequestrato all'interno della carrozzeria di un italiano di 46 anni, a Torino. Ai polsi dell'uomo, che deteneva anche una bomba carta artigianale, sono immediatamente scattate le manette. I dirigenti della questura hanno spiegato che si tratta di ordigni di elevata potenza, in grado addirittura di far saltare in aria un solaio oppure di disintegrare una mano. Non è l'unica operazione della polizia piemontese che nell'abitazione di un 21enne del Canavese ha trovato una vera e propria Santa Barbara: in un armadio il ragazzo aveva 145 bombe carta, 40 artifici pirotecnici professionali, un sacco con dieci chili di nitrato di ammonio. Materiale consegnato da un corriere inconsapevole che ha rischiato la vita.