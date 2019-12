Caro Babbo Natale, puoi convincere Sarri a non far più giocare nella Juventus...

Non è chiaro se la letterina a Babbo Natale sia stata scritta realmente da Simone, che la firma. Se sia davvero il desiderio di un bambino tifoso della Juventus oppure uno sfottò inventato dai fantasiosi tifosi napoletani oppure da quelli interisti che ora si godono il primato in classifica. Di certo c'è che la letterina da un paio di giorni sta viaggiando su whatsapp alla velocità della luce e che rischia di diventare virale anche sui social. Ma cosa chiede Simone? "Caro Babbo Natale sono Simone. Quest'anno sono stato sempre un bravo bambino ma come regalo voglio chiederti per favore una sola cosa: potresti convincere Maurizio Sarri a non far giocare mai più Federico Bernardeschi così è papà e zio"... non si arrabbiano più? Il finale, a dire il vero, è un po' "più intenso", ma la sostanza è questa. Chissà se Babbo Natale vorrà accontentare il piccolo Simone.