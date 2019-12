Assicurazione auto, arriva la rivoluzione che fa risparmiare soldi alle famiglie. Ecco come funzionerà

Le famiglie italiane si apprestano a vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le assicurazioni delle auto. Un emendamento del parlamentare napoletano Andrea Caso del Movimento 5 Stelle, infatti, consente di beneficiare della tariffa più bassa tra tutti i veicoli che sono di proprietà del nucleo familiare, moto e scooter compresi. "Abbiamo voluto dare una boccata d'ossigeno alle famiglie italiane. Un primo passo per polizze Rc auto più eque", ha dichiarato Caso al sole24ore.com. Il parlamentare stima che per le famiglie ci sarà un risparmio tra il 30 e il 40%. Ma cosa avviene in concreto? L'esempio è quello di una famiglia in cui il marito ha l'auto in quarta classe e la moglie in seconda. Nel momento del rinnovo anche l'uomo potrà beneficiare della stessa classe della consorte, a patto che negli ultimi cinque anni non abbia avuto sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria.