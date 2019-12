Svolta per la moda. E se fosse possibile affittare gli abiti di un grande magazzino invece di comprarli? Fino a qualche mese fa sembrava soltanto una ipotesi lontana, dal 29 novembre si può, almeno in via sperimentale. E' stata l'azienda fast fashion svedese H&M a lanciare l'idea e a renderla possibile per una prima fase valutativa. In pratica nel negozio di Stoccolma gli abiti possono essere noleggiati. E' un esperimento di mercato, spiega il sito iodonna.it, che va verso la cultura della sostenibilità ambientale e dell'anti-spreco. Il servizio per il momento durerà soltanto tre mesi e vi potranno accedere soltanto i clienti in possesso della carta fedeltà. Al termine della sperimentazione saranno tirate le somme e non è escluso che l'idea possa essere esportata nei punti vendita di altri paesi oppure diventare un servizio definitivo. Nella scelta dell'abito ci si può far assistere anche da uno stylist. Il costo è di 350 corone a settimana, più o meno una trentina di euro.