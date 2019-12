Report e i monopattini elettrici, legali soltanto in alcune città

Ma non era meglio una legge unica per tutti sui nuovi mezzi della mobilità, come ad esempio il monopattino elettrico? E' la domanda che si è posta la trasmissione Report, in onda su Rai 3 il 2 dicembre, condotta da Sigfrido Ranucci. Il ministero dei Trasporti, infatti, ha approvato un decreto relativo alla sperimentazione dei nuovi mezzi. La disciplina, però, è relativa soltanto ai comuni che hanno deciso di partecipare alla sperimentazione. Nelle altre città i monopattini sono illegali, con tutti i problemi del caso. Nella puntata del 2 dicembre approfondimenti anche sui servizi digitali della pubblica amministrazione e sull'inquinamento dovuto all'industria chimica che scarica in mare tonnellate e tonnellate potenziali inquinanti ogni anno.

Leggi anche La polemica tra Sigfrido Ranucci (Report) e Giorgia Meloni