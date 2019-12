Legge spazzacorrotti, maggioranza spaccata. Renzi: "Fanno i moralisti poi di notte salvano le fondazioni"

La maggioranza di governo si divide sul carcere agli evasori e sulle fondazioni. Dalla Commissione finanze della Camera arriva l'ok al decreto fiscale. Occorrono 14 ore di lavori per votare il mandato al relatore e spedire il testo in Aula per la discussione generale. Ma i partiti che sostengono l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte si spaccano. Italia Viva, infatti, vota contro le norme per il carcere agli evasori e si distingue anche sulle regole di trasparenza tra partiti e fondazioni, su cui Movimento 5 Stelle, Pd e Leu votano per il rinvio dell'applicazione della legge spazzacorrotti, mentre Italia Viva no. Il deputato Luigi Marattin attacca su Twitter: "La decisione di rinviare applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e Fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5S, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva". Duro anche Matteo Renzi: "Durante il giorno fanno i moralisti sui social, poi di notte salvano le loro fondazioni in commissione".

