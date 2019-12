Dopo la Brexit per i turisti passaporto e visto elettronico obbligatori per Londra e tutto il Regno Unito

La Brexit renderà più complicato per i turisti recarsi in Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson sta varando un piano che prevede l'introduzione di un visto elettronico per poter entrare nel Paese. Secondo quanto filtra da Londra, per atterrare sul suolo della regina Elisabetta, occorrerà un'autorizzazione on line che dovrà essere richiesta almeno tre giorni prima del viaggio. Un po' come accade con il modello Esta in America. Non è tutto. Non saranno più sufficienti le carte di identità, ma occorrerà avere il passaporto. Nel mirino soprattutto le carte di identità italiane e greche, giudicate troppo semplici da falsificare. Le autorità inglesi in questo modo potranno negare l'ingresso alle persone gravate da precedenti penali, inoltre potranno tenere sotto controllo arrivi e partenze, evitando che i visitatori restino in Gran Bretagna oltre i tre mesi consentiti senza un visto di lavoro. Si tratta di misure pronte ad entrare in vigore in caso di vittoria dei conservatori alle prossime elezioni. La Brexit avverrebbe il 31 gennaio. Tutto sarà di nuovo messo in discussione se invece le elezioni avranno un esito diverso. Si vota il 12 dicembre.

