Cade elicottero dei pompieri in Francia. Morti tre vigili del fuoco

Drammatico incidente nella Francia meridionale durante una missione di soccorso. Tre uomini sono morti a causa di un incidente in elicottero. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno transaplino, Christophe Castaner. Si tratta di un mezzo dei vigili del fuoco delle Bouches-du-Rhones. A bordo c'erano il pilota, un ingegnere e un pompiere. La squadra era diretta verso Le Luc, nella Francia sudorientale per svolgere una missione di soccorso. Improvvisamente si sono persi i contatti con il velivolo. Soltanto nella notte è stato rinvenuto l'elicottero, a pochi chilometri da Marsiglia, nei pressi della citta di Rove. Per i tre vigili del fuoco non c'era più niente da fare.