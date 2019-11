Attacco a Londra, estintore e non solo: così i passanti hanno fermato l'assalitore (video)

C'è il passante che ha disarmato l'assalitore di London Bridge (leggi chi è) ripreso in un video, ma c'è anche dell'altro sul drammatico attacco a Londra di venerdì. E che viene mostrato al mondo grazie alla forza dei social. Basta un telefonino. L'attacco è stato anche ripreso infatti, con il cellulare da alcuni passanti: un video diffuso sui social network (@clive_allan) mostra alcuni di loro impegnati a tentare di fermare l'uomo, che poco dopo è stato colpito da un proiettile esploso da un ufficiale di polizia che lo ha ucciso. Armati di un estintore e di un'ascia, sono riusciti a placcarlo facendolo cadere a terra, prima di tirare fuori uno dei suoi due coltelli. Senza di loro, il bilancio dell'attacco sarebbe probabilmente stato più pesante. Armati di un estintore e di una difesa narvale, molti passanti sono riusciti ad avere la meglio sull'aggressore del London Bridge. Poi ci ha pensato la polizia.

Have just seen this.Highlights just how frenzied and dangerous this terrorist was. These three men must be up for the George Medal at the very least. Potentially many lives saved by a fire extinguisher, a whale tusk and valour. #LondonBridge



