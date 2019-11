L'attore Franco Cardellino ucciso a Cuba. Chi era

Franco Cardellino è stato ucciso a Cuba, dove era andato a vivere da alcuni anni. Filtrano poche notizie sulla vicenda, ma pare che l'attore torinese sia stato accoltellato a morte il 27 novembre a L'Avana da una persona che non conosceva, probabilmente un ladro che si era introdotto nella sua abitazione. Stando a quanto raccontato dal figlio Samuel, l'attore avrebbe provato a fermare il delinquente che per tutta risposta lo avrebbe colpito a un fianco con un coltello. Inutile il lungo intervento chirurgico a cui è stato poi sottoposto in ospedale. Cardellino, 65 anni, originario di Torino, mimo e musicista, è stato tra i primi insegnanti della scuola Cirko Vertigo di Grugliasco. Una decina di anni fa ha deciso di cambiare vita e di trasferirsi a Cuba. Qui si occupava della gestione di alcuni alloggi che venivano affittati ai turisti, mentre in passato in Italia era stato un vero e proprio punto di riferimento di un teatro diverso rispetto al cabaret classico, dando vita a spettacoli ancora oggi ricordati come una vera e propria avanguardia per quel periodo. "Dopo un lungo intervento chirurgico - ha raccontato l'ex moglie Maritza Velasco Delgado - i medici ci hanno dato la notizia che non ce l'aveva fatta". E' stato il figlio Samuel a riferire ulteriori particolari su una aggressione ancora tutta da chiarire: "Ho sentito dei rumori, lui ha rincorso il ladro che però ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito al fianco". Quando la notizia si è diffusa, le bacheche di Facebook, come sempre accade in questi casi, si sono popolate di messaggi di cordoglio, ma anche di ricordi e attestazioni di affetto. "Ci mancherai", hanno scritto in molti. E ancora: "Non dimenticheremo i tuoi insegnamenti e le tue lezioni così diverse dalle altre". Oppure: "Aveva un carattere difficile, ma era un grande mimo e musicista". La camera ardente dovrebbe essere allestita nelle prossime ore a Torino.

